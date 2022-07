Dopo l'incidente in cui ha perso la vita una 18enne c'è il progetto per la messa in sicurezza della via

La giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la “messa in sicurezza e nuova illuminazione per l’intersezione tra via Verenin e via Lotti”, per un investimento complessivo di 314 mila euro. Si tratta di un intervento atteso, a seguito di tante richieste e proteste dei cittadini, soprattutto a fronte della terribile tragedia avvenuta lo scorso novembre, in cui ha perso la vita una 18enne.

La strada comunale via Grazia Verenin presenta una lunghezza complessiva di circa 1.200 metri e collega la SS 16 con il lungomare di Viale Porto Palos. L’intervento prevede due rotatorie. Una, avente un raggio variabile da un massimo di circa ml. 12,50 a un minimo di circa ml. 8,00 che garantirà l’accesso e l’uscita da via Lotti in sicurezza e una nuova rotatoria in via Verenin, con diametro esterno di 25 metri con il duplice obbiettivo di rallentare la velocità dei veicoli lungo la strada principale e permettere l’inversione di marcia degli autobus provenienti dalla Ss16, realizzando così una nuova fermata del Trasporto Pubblico Locale davanti alle abitazioni. La scelta di prevedere la costruzione di questa nuova rotatoria rientra nell'ambito delle scelte generali che interessano la viabilità della zona ossia permettere una corretta e sicura inversione di marcia per il traffico di Via Grazia Verenin e un facile acceso alla Via lotti. La seconda rotatoria è costituita da una corona centrale sormontabile e aiuola insormontabile interna di raggio di 4 metri. La corona rotatoria è composta da una corsia di 7,50 metri compresa di banchine.

Le opera saranno completate da un nuovo impianto di pubblica illuminazione e al fine di renderle più visibili e gradevoli gli anelli centrali verranno illuminati con strip led RGB posizionate all’interno dei cordoli. La messa in sicurezza sarà completato da nuove aiuole spartitraffico per canalizzare i flussi di ingresso e uscita e da attraversamenti pedonali/ciclabili rialzati posizionati in prossimità delle rotatorie dove le velocità di percorrenza sono ridotte. Tali attraversamenti saranno equipaggiati con un impianto di illuminazione dedicata a led ad alta prestazione per l’illuminazione puntuale dell’attraversamento e da pannello retro illuminato dotato di pittogramma pedonale e ciclabile.

“Un intervento in grado di migliorare la sicurezza – spiega Mattia Morolli, assessore ai lavori pubblici del Comune di Rimini – e facilitare l’utilizzo di diversi mezzi di trasporto, da quelli del trasporto pubblico a quello ciclo pedonale. Un progetto integrato che inciderà in maniera importante in una zona della città dove l’incremento abitativo ha creato nuove esigenze di trasporto, collegamenti e sicurezza”.