Viabilità, il cordolo della "discordia" lungo viale Regina Margherita verrà demolito

Novità in arrivo per la viabilità, lungo viale Regina Margherita. Alla fine il cordolo sparti traffico della “discordia” verrà demolito. Il provvedimento è contenuto all’interno di un’ordinanza firmata dal sindaco Jamil Sadegholvaad (di mercoledì 31 agosto) con cui fornisce mandato alla società Anthea di procedere con i lavori stradali di rimozione. Si tratta del cordolo che insiste esattamente davanti all’istituto alberghiero “Sigismondo Pandolfo Malatesta”, all’intersezione con viale Portofino. Specialmente durante l’entrata e l’uscita degli studenti dall’istituto si formava davanti alla scuola un notevole traffico, con ingorghi anche per via dei bus fermi a poca distanza e l’impossibilità di superare per via del manufatto.

Con la rimozione sarà facilitata anche la svolta da viale Portofino a Marina Centro, limitazione che aveva creato parecchi malumori. Disagi che erano sfociati anche in lettere di protesta giunte in Comune da semplici cittadini e con una segnalazione anche da parte dell’Associazione Comitato Turistico Marebello di Rimini.

Il cordolo della “discordia” aveva fatto capolino di recente lungo viale Regina Margherita, in seguito al completamento del sottopasso carrabile di via Portofino e della Viabilità di collegamento con la via Siracusa. Ora oltre alla rimozione del cordolo, l’amministrazione ha dato mandato per la cancellazione della segnaletica orizzontale di delimitazione del suddetto cordolo e il conseguente rifacimento della nuova segnaletica orizzontale, inoltre sarà rimosso l’obbligo di svolta a destra per chi proviene da viale Portofino.