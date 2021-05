Viabilità, in arrivo un nuovo sottopasso sull'Adriatica

L'intervento a Rivazzurra in un punto critico all'incrocio con via Barsanti

Attraversamento pedonale più sicuro a Rivazzurra di Rimini, lungo la strada Statale 16: via libera dalla giunta comunale al progetto di fattibilità per la realizzazione di un nuovo sottopasso all'incrocio con via Barsanti, in una zona adiacente a un quartiere densamente abitato e a un supermercato. Il progetto, dal costo di 903.000 euro, è legato ad un piano particolareggiato di iniziativa privata del 2006 che prevedeva, tra l'altro, a carico del soggetto attuatore la realizzazione di due sottopassi, tra cui quello all'altezza di via Barsanti. La cifra corrispondente alle spese necessarie è già stata versata all'amministrazione.

Il sottopasso consentirà di eliminare l'attuale semaforo a chiamata, installato nel corso della realizzazione dei lavori del prolungamento della Via Roma e della rotatoria funzionante tra la Via Cardano e la SS16. La nuova infrastruttura, come assicura in una nota l'amministrazione, consentirà quindi di innalzare il livello di sicurezza dell'attraversamento che collega una zona dov’è presente un quartiere densamente abitato e un supermercato molto frequentato. Il progetto, che include anche opere a verde e potenziamento dell'illuminazione pubblica, sarà illustrato in diversi incontri in programma con i residenti della zona. Contestualmente sarà migliorata anche l'accessibilità pedonale e ciclabile da e verso altri punti di interesse presenti nella zona.