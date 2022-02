Lavori al ponte Verucchio, in arrivo nuove limitazioni del traffico e senso unico

A partire da lunedì (21 febbraio), e per una durata massima di cinque giorni, saranno introdotte delle limitazioni alla circolazione lungo la Sp14 nella zona compresa tra il ristorante Zaganti e la rotatoria posta all’uscita del ponte sul Marecchia. Le limitazioni si rendono necessarie per completare i lavori di sistemazione del ponte connessi al riposizionamento della condotta del gas.

Nello specifico viene istituito senso unico sul tratto della Sp14 tra la rotatoria di uscita dal ponte e il ristorante Zaganti, consentendo la direzione ponte-Zaganti; obbligo di svolta a destra in uscita dal ponte. A seguito delle limitazioni, i flussi della circolazione saranno così modificati: per raggiungere Poggio Torriana, provenendo da Novafeltria, si dovrà percorrere la Ss258, svoltare in corrispondenza della rotatoria ex “Domiziano”, percorrere la via Ponte, svoltare alla rotatoria posta all’ingresso del ponte; per andare a Rimini, provenendo dal Poggio Torriana, si dovrà svoltare a destra nella rotatoria posta all’uscita dal ponte, procedere lungo la Sp14, arrivare alla rotatoria sulla Ss258, svoltare a sinistra in direzione Rimini.

Eccezioni ammesse per i residenti che dal ristorante Zaganti devono raggiungere la propria abitazione in via Budrio e in via Ponte 54. Per indirizzare correttamente i flussi verrà istituita dalla Provincia di Rimini apposita segnaletica.