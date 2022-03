Manutenzione e tinteggiatura di due sottopassi, in corso i lavori ai due snodi di accesso al centro

In collaborazione con la società Anthea, l'amministrazione di Bellaria-Igea Marina ha avviato in questi giorni la sistemazione dei due sottopassi di via Adriatico e di via Arno, frequentati snodi di accesso al centro cittadino e in particolare all'Isola dei Platani. Steso un primo fondo, si procederà ora con la ritinteggiatura delle due infrastrutture, dando continuità ad analoghi interventi condotti nel corso degli ultimi due anni in viale Ennio, via Pertini e via Italico.