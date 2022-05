Avanza il maxi cantiere sull'Adriatica, modifiche alla viabilità. La Flaminia Conca chiude sei settimane

Partiranno mercoledì (18 maggio) i lavori per la realizzazione di alcune opere propedeutiche alla messa in esercizio provvisorio della nuova rotatoria fra la statale 16 e la via Montescudo, per le quali la via Flaminia Conca sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni. La chiusura al traffico riguarda il tratto interessato dai lavori lungo circa un centinaio di metri, a partire dall’intersezione con la via Santerno fino alla SS16 e durerà per circa sei settimane. In questa fase sarà ripristinato il transito sulla SS16 e non sarà quindi più obbligatoria la svolta a destra su via Coriano per chi proviene da Bellaria.

I lavori riguardano anche le opere - seguite da Hera - che consistono nella posa di un breve tratto di tubazione in ghisa della lunghezza di 22 metri (diametro di 800 mm) che attraversa perpendicolarmente la via Flaminia Conca, oltre alla posa in opera di un pozzetto per ricollegare l’intero tratto già ricostruito, per una lunghezza complessiva di 235 metri. Un intervento, che è stato programmato adesso per minimizzare l’impatto sulla viabilità. La chiusura permetterà di portare in configurazione definitiva l’innesto di via Flaminia Conca e si potrà poi procedere alla posa in opera degli elementi di arredo urbano e degli impianti.

Percorsi alternativi

Per presidiare la circolazione nell'area, così com’è stato dall’avvio della viabilità sperimentale, sarà presente in via continuativa il personale della Polizia Municipale, che assisterà gli automobilisti nei percorsi di viabilità alternativa previsti dall’anello stradale circostante, formato cioè dalla Statale 16, via Della Repubblica, la via Flaminia e Via Edelweiss Rodriguez Senior. Per chi infatti viene da via Montescudo verso il centro città, con direzione di marcia monte mare, è possibile utilizzare la via Tirso, via Coriano e poi la Via Edelweiss Rodriguez Senior, fino alla Colonnella. Alternativamente, sempre in direzione monte mare, chi proviene da Montescudo e Coriano potrà svoltare a sinistra sulla SS16 da via Montescudo e da lì dirigersi verso via della Fiera e il centro città.

In direzione mare monte, coloro che provengono dalla città e dal mare, per dirigersi su via Montescudo e Coriano, dovranno utilizzare via Flaminia e poi Via Edelweiss Rodriguez Senior e via Coriano, per commettersi a via Montescudo tramite via Tirso. In alternativa potranno utilizzare via della Repubblica, via Euterpe, via della Fiera e ritornare in direzione Montescudo/ Coriano tramite la SS16.