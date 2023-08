Viabilità modificata a Marina Centro per la sfilata e la festa del “Summer Pride”

Per lo svolgimento degli eventi e della parata del Summer Pride sul lungomare riminese di domenica 6 agosto è prevista una regolamentazione temporanea del traffico veicolare sui lungomari e nelle aree ad essi circostanti, a partire da P.le Benedetto Croce (zona Pascoli) alla Via Bianchi (dopo la rotonda del Grand Hotel), con modalità e chiusure diversificate. In particolare, è prevista la chiusura totale al traffico veicolare della carreggiata lato Ancona di Piazzale Kennedy, antistante Hotel Bellevue, e della carreggiata lato Ravenna di Piazzale Kennedy dalle ore 19.00 del 5 alle ore 08.00 del 6 agosto. Chiusura totale della pista ciclabile nel tratto antistante il Belvedere di Piazzale Kennedy, nel periodo dalle ore 19 del 5 agosto alle ore 08 del 6 agosto, al fine di consentire al pubblico di presenziare al Party Pride di sabato sera. Nella giornata del 6 agosto, dalle ore 6 alle 20, chiusura totale temporanea al traffico veicolare e divieto di sosta: sul lungomare di Vittorio e del lungomare Murri, nei rispettivi tratti dalla via Fellini Satyricon fino alla via Toby Dammit, su piazzale Benedetto Croce, sulla via Toby Dammit, intera via.

Nel periodo dalle ore 07 del 6 alle ore 08del 7 agosto chiusura totale temporanea al traffico veicolare e divieto di sosta: della rotonda Grand Hotel; di viale Beccadelli, nel tratto dal Viale Vespucci al Lungomare Tintori; del lungomare Tintori, nel tratto dalla Via Beccadelli alla Via Bianchi. Si segnala che la carreggiata lato monte della rotonda Grand hotel (tratto antistante il parco Fellini) e il viale Colombo, nel tratto dalla rotonda Grand hotel alle vie Bianchi Alberto saranno chiusi al traffico e interdetti alla sosta già dalle ore 7.00 del 4 agosto (e rimarranno tali fino alle ore 12.00 dell'8 agosto), per lo svolgimento degli eventi in piazzale Fellini nell’ambito della manifestione Romagna Wow