Nuova viabilità al quartiere Padulli, chiude la ciclabile che collega via Tosca a via Aldo Moro

Continuano i lavori di prolungamento di via Tosca, un cantiere che prevede la realizzazione di una nuova viabilità di accesso al quartiere Padulli dalla rotatoria Valentini, con la realizzazione di un ponte sul torrente Mavoncello e altri lavori di adeguamento di via Tosca fino all’intersezione con via Padulli.

Per consentire alcuni di questi lavori che riguardano la modifica della pista ciclabile, le reti di collegamento e la successiva posa delle travi del ponte, si rende necessaria la chiusura - a partire da mercoledì (21 giugno) - della pista ciclabile esistente sotto il ponte della Statale 16, nel tratto che va dalla via Tosca fino a via Aldo Moro.

Il periodo stimato della chiusura è di circa 2 mesi, durante i quali la pista ciclabile potrà essere eventualmente riaperta provvisoriamente, a seconda delle fasi di avanzamento del cantiere e sempre che siano garantite tutte le condizioni di sicurezza per gli utilizzatori.