Viabilità, riaperto al traffico il ponte sul Tavollo che collega Cattolica e Gabicce Mare

Sono arrivati al termine i lavori di messa in sicurezza del ponte di via Irma Bandiera, dopo l'acquisizione di tutti i documenti per il collaudo è stata la giornata della riapertura completa di questo punto di accesso alla città. L'intervento, atteso da anni e non più procrastinabile a causa della situazione di pericolosità che si era venuta a creare, è stato realizzato in collaborazione tra le amministrazioni comunali di Cattolica e Gabicce Mare per un totale di 450 mila euro. La parte di consolidamento statico ha visto il rinforzo delle travi di impalcato mediante la posa di nuovi profili di carpenteria metallica, oltre a questo sono stati ripristinati i copriferri ormai ammalorati dagli agenti atmosferici. Contemporaneamente si è deciso di realizzare una nuova passerella per l'attraversamento pedonale per mettere in sicurezza anche chi decide di percorrere il ponte a piedi. Questa nuova opera, parzialmente a sbalzo sul fiume, ricorda e richiama per colori e stile il Nuovo Lungomare di Cattolica.

Nel pomeriggio di oggi si sono ritrovati sul nuovo ponte i sindaci Franca Foronchi e Domenico Pascuzzi, insieme ai membri delle rispettive giunte, al dirigente del Comune di Cattolica Baldino Gaddi e Giulia Magnani responsabile del Procedimento, al responsabile Gestione del Territorio Michele Bonini e al geometra Michele Lisotti del Comune di Gabicce Mare e alla ditta esecutrice dei lavori Gr.An. Appalti Srl di Caserta, per un simbolico taglio del nastro per celebrare questa opera che ricollega così due città in maniera sicura per i prossimi decenni.

"L'intervento che si conclude oggi – commentano i sindaci Foronchi e Pascuzzi - garantirà la sicurezza del ponte per gli anni a venire. Si tratta di lavori che non potevano più aspettare perché il corso del tempo stava rendendo veramente pericoloso l'utilizzo di questo ponte simbolo di unione tra le nostre due comunità e molto utilizzato dai cittadini di entrambe le città. Per fare opere pubbliche ci vuole tempo e pazienza, si comprende che questo possa creare disagi ma chi amministra è chiamato a tutelare la sicurezza di tutti. Siamo molto soddisfatti del risultato che è stato raggiunto anche per quanto riguarda la nuova passerella pedonale che finalmente permetterà di raggiungere l'altra sponda del Tavollo in piena sicurezza. Vanno i nostri ringraziamenti agli uffici tecnici del Comune di Cattolica diretti dal Dott. Gaddi e alla responsabile del procedimento Ing. Magnani per l'attenzione costante messa su quest'opera che ha vissuto momenti complicati dovuti ai ritardi sugli approvvigionamenti dei materiali. Infine – concludono i due Sindaci - un grazie allo Studio Ingegneria delle Strutture, nella persona dell'assistente alla Direzione Lavori Ing. Valentina Amadei, alla ditta che ha eseguito i lavori, la Gr.An. Appalti Srl, per la disponibilità dimostrata in questi mesi di costante confronto e per l'impegno profuso e all'ufficio tecnico del Comune di Gabicce Mare, in particolare all'Architetto Bonini e al geometra Lisotti che hanno contribuito alla riuscita di questa importante opera pubblica".