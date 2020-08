Viabilità, scattano le dritte sui cantieri con "Fila a destra"

Scatta a Rimini la campagna d'informazione sulla viabilità in divenire "Fila a destra". Tramite bandiere sulle strade d'accesso al centro accompagnerà, informandoli, i riminesi a un uso diverso delle direttrici verso il centro storico e la zona a mare già riorganizzato, con l'inversione del senso di marcia di via Bastioni settentrionali dello scorso ottobre. Una soluzione che ha comportato il mantenimento temporaneo della direzione monte-mare dei flussi di circolazione utilizzando via Ducale, in vista della riorganizzazione definitiva.

L'amministrazione comunale sta procedendo "in maniera sperimentale e per gradi" alla riorganizzazione della circolazione attorno al centro storico, con l'obiettivo tecnico di istituire un senso unico anti-orario attorno alle mura cittadine cosi' da fluidificare i flussi di circolazione attorno al centro storico liberandolo, assieme al Ponte di Tiberio, dalle auto e dal traffico d'attraversamento "parassita". Da qui la campagna "Fila a destra, dal Castello al mare" che, posizionata in queste ore lungo via Marecchiese e viale Valturio fino alla rotatoria con via circonvallazione, invita gli automobilisti giunti all'altezza della rotatoria di viale Valturio a svoltare a destra per raggiungere attraverso via Circonvallazione meridionale, Largo Unità d'Italia, via Bastioni orientali, via Roma e da qui il porto, o i lungomari nord e sud, o la stazione e i suoi grandi parcheggi su via Roma. L'itinerario, dagli studi eseguiti dai progettisti, presenta una distanza e un minutaggio analogo a quello attualmente percorso per arrivare su via Roma utilizzando la viabilita' temporanea, via Circonvallazione occidentale, via Ducale, via XX Settembre.

Già nelle scorse settimane con l'istituzione, all'altezza di via Olivieri, della Ztl in orario notturno in via Ducale, aveva preso avvio questa fase di cambiamento che nelle prossime settimane, con l'ampliamento dell'orario di Ztl sarà esteso temporalmente, per poi giungere nelle prossime settimane alla completa riorganizzazione del flusso di traffico monte-mare, superando definitivamente la soluzione temporanea lungo la via Circonvallazione occidentale e via Ducale.

(agenzia Dire)