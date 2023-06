Viaggi in Croazia in "nero" per portare i pazienti nelle cliniche odontoiatriche

La Guardia di Finanza di Rimini ha scoperto una maxi evasione fiscale da 440mila euro messa in piedi da un autotrasportatore che si occupava di organizzare le trasferte dei pazienti che, dall'Italia, viaggiavano alla volta della Croazia per sottoporsi alle cure presso le cliniche odontoiatriche. L'uomo, residente a Misano Adriatico, secondo gli inquirenti delle Fiamme Gialle in un primo tempo operava completamente in nero per poi agire tramite una società con sede in Bulgaria. Di fatto, però, i viaggi avvenivano esclusivamente dall'Italia e con sola clientela italiana. Attraverso la esterovestizione, una fittizia residenza fiscale all'estero, l'uomo evitava di pagare le tasse nel nostro Paese. E' così scattato un controllo fiscale che ha permesso di accertare ricavi non dichiarati per 440mila euro. L'autotrasportare è stato quindi segnalato all'Agenzia delle Entrate per il recupero dei ricavi a della tassazione oltre alle sanzioni previste. Sono in corso ulteriori accertamenti nei confronti di altri soggetti che potrebbero aver svolto la medesima attività in totale evasione d’imposta.

Le principali notizie

Vasco Rossi scrive una lettera che scalda i cuori: "Due date 'dedicatissime' a questa terra che io amo"

Lo stupro su una 19enne fu solo tentato, i giudici dell'Appello riducono la condanna

Conto alla rovescia per lo show delle Frecce Tricolori, una mostra in onore del 100° dell'Aeronautica

Il Riminese protagonista in tv con "Bruno Barbieri - 4 hotel", sfida tra gli alberghi pet friendly