Viaggia in autostrada "attaccato" al retro del furgone, il video diventa virale sul web

E' diventato virale il video sulla pagina Instagram di Welcome to favelas che ritrae un uomo letteralmente "attaccato" al retro di un furgone che, a tutta velocità, percorre l'autostrada. Le immagini, postate da un utente, si riferirebbero al tratto dell'A14 tra Rimini e Bologna ma al momento risulta impossibile avere precisazioni in merito. L'unico dato che emerge dal video è l'ora in cui è stato realizzato, come si può vedere dall'orologio del cruscotto, ma ulteriori dettagli come il giorno restano un mistero. Allo stesso tempo è difficile dire se il conducente del furgone fosse a conoscenza del "clandestino" sul retro. Il post, tuttavia, ha scatenato migliaia di commenti tra gli utenti del social che lo hanno visto e, tra questi, anche gli agenti della Polizia Stradale che perlustrano il tratto autostradale. Sono state avviate, infatti, verifiche per riuscire ad individuare il luogo dell'avvistamento e i protagonisti.