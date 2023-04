Viaggia per mezza Europa con un passaporto falso, individuato a Rimini mentre si imbarcava per Londra

Ha viaggiato per mezza Europa coi documenti falsi ma, una volta arrivato a Rimini, il viaggio di un iraniano 36enne è stato interrotto dagli agenti della Polizia di Frontiera presso l'aeroporto "Fellini" che lo hanno smascherato e arrestato. Secondo quanto emerso il clandestino, circa 8 mesi fa, ha abbandonato il suo Paese di origine passando prima dalla Turchia e poi dalla Grecia per poi approdare in Belgio e in Francia. A Parigi, come ha raccontato, è riuscito ad acquistare un nuovo passaporto austriaco e un biglietto aereo per l'Italia arrivando così a Napoli. Il viaggio sarebbe dovuto proseguire alla volta di Verona per poi imbarcarsi su un aereo diretto a Londra. Nello scalo veneto, però, sarebbero emersi dei problemi facendolo così ripiegare su Rimini.

E' stato proprio al "Fellini" che, al momento del controllo del documento descritto dagli esperti come un "ottimo falso", sono iniziati i problemi. Gli accertamenti sul passaporto, eseguiti in maniera minuziosa, hanno fatto emergere che si trattasse di un tarocco e il 36enne è stato quindi arrestato. Difeso dall'avvocato Igor Bassi, nella mattinata di lunedì l'iraniano è stato processato per direttissima con il giudice che ha convalidato il fermo e disposto l'obbligo di firma giornaliero.