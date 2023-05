Viaggio nel chiosco dove la piadina è un affare di famiglia, il bar della Ilde festeggia 65 anni di attività

E’ un’icona per tutto il territorio. Un punto di ritrovo dei Riminesi. Lo storico bar Ilde, a Covignano, ha raggiunto il traguardo dei 65 anni dalla sua apertura. Un risultato che è stato festeggiato alla presenza dell’amministrazione comunale, dal sindaco Jamil Sadegholvaad e dall’assessore Mattia Morolli. E’ sempre emozionante ricordare il vero inizio del bar Ilde: nel 1958 suo padre, di professione fattore, decise di aprire l’attività nonostante moglie e figlia non fossero d’accordo. Qualche tempo dopo Ilde, vedendolo fare un caffè non proprio a regola d’arte, si è sentì dire: ‘fallo tu se sai fare meglio’. E così è stato: la sfida è stata vinta e Ilde da quel giorno non è più uscita dal suo bar.

“Un compleanno veramente speciale”, ha commentato il sindaco Jamil Sadegholvaad. Ilde oggi ha raggiunto il traguardo degli 87 anni, ma tutti i giorni continua a essere in prima fila nella gestione dell’attività. Le sue piadine continuano a seguire la tradizione, come se il tempo si fosse fermato: mantenendo inalterata la ricetta originale sin da quando il chiosco, che inizialmente vendeva bibite e gelati, ha iniziato a sfornarle.

Gli anni passano e il baretto è ancora al suo posto, ampliato e ammodernato con le sole migliorie che è stato possibile apportare. Oggi l’intera attività ruota intorno alla piada, proposta con oltre 100 tipi di farciture diverse e accompagnata da un’ampia scelta di bevande, dolci e caffè. Ora sono i figli Gianluca e Nicoletta che hanno in mano le redini del chiosco, ma mamma Ilde è sempre presente a controllare tutto e tutti, dispensare sorrisi e intrattenere clienti e amici con i suoi aneddoti e le sue battute in dialetto. E anche le nipoti Federica e Francesca seguono le orme rappresentando la quarta generazione.