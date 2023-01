Viale Ceccarini, il consorzio passa ai raggi X le attività. "Serve con urgenza migliorare la qualità"

Nel mese di agosto 2022 il Consorzio di Viale Ceccarini si è fatto parte attiva nel promuovere l’indagine sul “Grado di attrattività dell’area commerciale centrale di Riccione”: per questa indagine, la prima del suo genere, sono state censite tutte le attività presenti nel quadrilatero Centrale (oltre al Viale Ceccarini, le attività esistenti tra la Ferrovia ed il mare, e dal viale Corridoni fino al Porto). Si è trattato di un obiettivo ambizioso e sfidante, voluto per iniziare a misurare la qualità degli esercizi pubblici, commerciali e ricettivi presenti nel Quadrilatero e, di riflesso, nella intera città.

L’esito finale su 253 unità espositive indagate, (di cui 114 solo sul Viale Ceccarini e relative gallerie) ha evidenziato l’urgenza di mettere a tema la qualità degli insediamenti presenti, poiché una percentuale molto elevata è risultata “incoerente” con la vocazione “Premium” dell'area centrale. Questa prima indagine, condivisa con gli altri Comitati ed associazioni del territorio, è stata portata a conoscenza dell’amministrazione.

L’amministrazione comunale ha subito accolto il suggerimento ed ha messo a tema il Piano strategico del commercio, proponendo il questionario ed estendendolo a tutte le associazioni di Categoria ed ai Comitati d’Area Sono state incluse altre 6 aree della Città con identità e specificità particolari: Riccione Paese, Fronte mare Nord Marano/Alba, Fronte mare sud Fontanelle/Abissinia, San Lorenzo.

Su richiesta dell’amministrazione comunale, il questionario viene distribuito in questi giorni in tutte le attività delle zone citate, a cura dei relativi Comitati e Consorzi: "Preghiamo tutti gli operatori di attivarsi per compilare e restituire il questionario entro il 10 febbraio: grazie a tutti sin da ora, per i suggerimenti “professionali” che vorrete condividere e per il tempo dedicato alla crescita e al miglioramento della nostra città", scrive il consorzio d'area Viale Ceccarini.