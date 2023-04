Quattro giorni di lavoro per trasformare viale Ceccarini in un giardino, nuovo look con 101 ulivi

Dopo il buon afflusso di turisti registrato in occasione della Domenica delle Palme, Riccione si prepara per proporsi nella sua veste migliore già in occasione del weekend di Pasqua e Pasquetta. Terminata la sistemazione della pavimentazione di viale Dante e di tutta l’area centrale, iniziano i lavori per la creazione degli allestimenti botanici in viale Ceccarini e per la sistemazione dei Giardini dell’Alba. “Dopo avere messo in sicurezza la pavimentazione e avere fatto le cosiddette ‘pulizie di Pasqua’, sistemando tutti i giardini e le aiuole - dice la sindaca Daniela Angelini -, da oggi iniziano i lavori per portare bellezza e sostenibilità in viale Ceccarini”. Il progetto degli allestimenti è firmato da Silvia Montanari di “eStudio”, creatrice anche di ‘Giardini d’autore’, in collaborazione con Geat.

In viale Ceccarini stanno già arrivando i centouno alberi di ulivo (101, tanti quanti gli anni della città). Il gazebo centrale presto ospiterà un’installazione dove il verde si mescolerà con l'architettura e il design dando vita a uno spazio conviviale del tutto inedito. I lavori avranno una durata di quattro giorni: il programma prevede la chiusura del “cantiere” entro giovedì sera. “eStudio” e Geat stanno realizzando un giardino che parte dal mare e porta con sé il profumo delle essenze tipiche della macchia mediterranea. I mirti, i corbezzoli, le lavande, salvie e rosmarini. Essenze che del mare trattengono salsedine e colore. I vasi dei centouno ulivi saranno decorati con fasce colorate ispirate alla natura e alla primavera firmate dagli artisti di Wall&Decò. La seduta del giardino mediterraneo sarà realizzata con carte da parati resinate per un effetto materico di grande impatto scenografico e contemporaneo.

Luci in movimento, grandi fiaccole e led firmate Renzo Serafini che incorniciano e impreziosiscono il giardino e le sue essenze mediterranee ma anche “light box” in cui orientare lo sguardo per scoprire immagini segrete di una Riccione passata che ritorna tutt’oggi nel suo splendore e ne restituisce memoria. Un'installazione ispirata al presente, alla contemporaneità, dove il verde, il design e l'arte si mescolano per dar vita a un nuovo spazio conviviale in città.

Nuovo arredo urbano per i Giardini dell’Alba

Sono partiti anche i lavori per un intervento di miglioramento dell’arredo urbano dei Giardini dell’Alba, sistemando nuove panchine, fioriere e transenne. “Come avevamo concordato con residenti e operatori - dice l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola -, portiamo il nuovo arredo alla porta nord d’accesso di viale Dante”.

I lavori verranno realizzati da Geat e dureranno pochi giorni per terminare entro le festività di Pasqua. Oltre a migliorare il livello dell’arredo, l’intervento servirà anche per rendere inaccessibile alle auto l’area dei Giardini dell’Alba, grazie al posizionamento delle ringhiere che completano l’arredo. “Deve tornare a essere una piazza a uso pubblico vera e propria - conclude l’assessore - mentre fino a ora è stata costantemente invasa dalle macchine”.