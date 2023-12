Viale Pinzon a senso unico fino a dopo le feste di Natale, più sicuro per visitare il presepe di sabbia

L’amministrazione comunale, contestualmente ai tanti eventi del palinsesto natalizio già avviati in questo mese e che si protrarranno sino a gennaio, ha definito una serie di modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta.



Tra questi, oltre al pacchetto di provvedimenti istituti lungo viale Paolo Guidi e vie limitrofe, ossia la zona di Bellaria centro che accoglie installazioni, giochi e attrazioni del villaggio natalizio, si segnala l’entrata in vigore del senso unico di circolazione nella direttrice Sud-Nord in viale Pinzon, nell’intero tratto che va da via Properzio a via Pertini. Un provvedimento che nasce dalla volontà di favorire l’affluenza in sicurezza delle visite sul lungomare di Igea Marina, in particolare presso il suggestivo presepe di sabbia realizzato dagli artisti internazionali di Arenas Posibles all’altezza del Bagno 76. Un’opera monumentale che già sta riscuotendo grande apprezzamento e che sino al 22 dicembre è visitabile gratuitamente su richiesta contattando il 338.2093889; poi, dal 23 dicembre fino al 7 gennaio, sarà aperta gratuitamente al pubblico tutti i giorni in orario fisso dalle 9.00 alle 18.30.



Si segnala inoltre che lo stesso viale Pinzon sarà nelle prossime settimane tra le arterie toccate dal tragitto del trenino turistico cittadino. Questo tradizionale e frequentato servizio agli ospiti della città di Panzini sarà straordinariamente in funzione per le festività di fine anno dal 27 dicembre al primo weekend di gennaio, prezioso per collegare le varie attrazioni natalizie, i centri commerciali naturali e gli eventi organizzati diffusamente sul territorio cittadino. Il senso unico sul lungomare di Igea Marina sarà in vigore sino al 7 gennaio.