Viale Vespucci resterà chiuso per tutta la settimana. "Polizia locale al lavoro per dirigere la viabilità"

Per i prossimi giorni viale Vespucci, da via il Bidone fino a piazza Marvelli, resterà completamente chiuso al traffico. Questo almeno fino a venerdì, poi durante le prossime ore si farà il punto della situazione per il fine settimana. “Domani avremo un confronto con l’azienda incaricata – spiega l’assessora alla Pianificazione Urbanistica Roberta Frisoni -, per fare il punto della situazione. E valuteremo per il fine settimana. Non c’erano alternative e la strada rimarrà completamente chiusa, abbiamo subito attivato un presidio della Polizia locale per dirigere il traffico, migliorare la segnaletica e anche la posa di alcuni divieti di sosta nelle strade alternative per snellire la viabilità”.

Anche la linea del bus seguirà un percorso alternativo. I lavori prevedono il completo rifacimento della condotta di adduzione principale a servizio del comune di Rimini, e parte di quella di distribuzione, nei tratti compresi tra via il Bidone, compreso un piccolo tratto su Piazza Marvelli. E’ stata creata una viabilità alternativa indicata in loco, oltre ad essere stati informati dei lavori gli esercenti dell’area interessata. L’intervento, che prevede un investimento complessivo stimato di circa 200 mila euro, è finalizzato alla messa in esercizio delle nuove condotte idriche realizzate sul lungomare Murri e consentirà un miglioramento notevole del sistema, con conseguenti vantaggi anche per i residenti e per le tante attività ed esercizi che insistono nella zona.