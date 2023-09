Da Vicenzo Nibali a Claudio Chiappucci, i big del ciclismo sono all'Italian Bike Festival

Start per La Gialla Gravel. All’interno del Misano World Circuit anche il grande campione Vincenzo Nibali e il mountain biker, ciclocrossista e campione olimpionico italiano, Marco Aurelio Fontana, a pedalare insieme ai partecipanti della prima edizione di questa nuovo evento dell’Italian Bike Festival. Nell’area expo, tra gli stand delle aziende espositrici, per la gioia degli appassionati, si sono visti moltissimi volti noti del ciclismo nazionale ed internazionale: tra gli altri, Davide Cassani, Mario Cipollini, Claudio Chiappucci, Alessandro Ballan, Sonny Colbrelli, Virginia Cancellieri, Giada Borgato, Francesco Moser, Gianni Bugno, Manuele Boaro, Leonardo Basso e Alessandro Fabian, quest’ultimo in pista nel circuito.

Domani, domenica 17 settembre, Marco Aurelio Fontana, Rebecca Gariboldi e Mario Cipollini saranno i very special guest de La Gialla “GF Strada”, la granfondo che avrà inizio alle ore 7.30 e che porterà i ciclisti tra mare, montagna e strade panoramiche nel cuore della Valle del Conca. Sempre domani ci saranno anche il cicloviaggiatore Lorenzo Barone, il mountain biker Diego Rosa e il ciclista Edoardo Zambanini. Una giornata conclusiva attesissima e, come da tradizione in casa Italian Bike Festival, in volata.