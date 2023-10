Vicesindaca e insegnante di tante generazioni, il paese in lutto piange la maestra Michelina

Montegridolfo piange la scomparsa di Michelina De Giuseppe, ex insegnante della scuola primaria di Trebbio di Montegridolfo. Era andata in pensione alla fine dell’anno scolastico 2019/2020 e aveva insegnato dai primi anni Novanta. Molto apprezzata dai genitori e dai bambini suoi alunni, che poi sono diventati a loro volta genitori. L’amministrazione comunale vuole ricordare il suo prezioso ruolo di maestra per le giovani generazioni di Montegridolfo di oggi e di ieri. I funerali avranno luogo sabato mattina alle 11. Dichiara il sindaco Lorenzo Grilli: “Ho potuto apprezzare la professionalità della maestra Michelina come genitore e ho anche parlato con tanti suoi ex alunni, oggi adulti, che hanno un bellissimo ricordo di colei che ha insegnato loro a leggere, a scrivere… e perciò ha trasmesso la passione allo studio… il ruolo dei docenti è difficile e questo è un momento per fare una giusta riflessione, so che tanti sono dispiaciuti per la sua scomparsa, la nostra comunità oggi si è impoverita”. Michelina aveva fatto anche parte dell'amministrazione, ricoprendo il ruolo di vicesindaca.