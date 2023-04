Il vicesindaco Belluzzi: “Comitato Le Spiagge di Cattolica nuova realtà per la promozione turistica”

“Avere al proprio fianco operatori capaci di fare sistema è per noi fondamentale e va nel solco della progettualità a cui l'amministrazione comunale mira per la migliore promozione cittadina”. Con queste parole il vicesindaco e assessore al Turismo Alessandro Belluzzi commenta con favore l'annuncio della nascita del Comitato spontaneo “Le Spiagge di Cattolica” che vede protagoniste insieme la Cooperativa bagnini di Cattolica, il Consorzio la Regina e la società Altamarea Beach Village.

“Per noi - continua Belluzzi - avere un rifermento ancor più forte, grazie a questa unione di intenti, ci consente di dialogare in maniera più puntuale sulle azioni da mettere in campo in ambito turistico-promozionale per la nostra città". Così come per altre realtà quali il Consorzio Visit Cattolica ed il Consorzio Riviera 365, oppure il comitato dei commercianti il Cuore di Cattolica "la creazione di questo nuovo comitato potrà essere un supporto alla realizzazione di iniziative concrete, affiancarsi nella presenza e partecipazione alle fiere turistiche o di azioni di co-marketing così come già avviene per la Val di Pejo, la Valseriana e Val di Scalve- sottolinea il vicesindaco. Per noi come Amministrazione realtà come queste citate sono fondamentali e quindi il mio invito è quello che gli operatori dei vari settori economici si iscrivano o aderiscano”.

Intanto il Comitato “Le Spiagge di Cattolica” ha già un importante progetto nel cassetto per questa stagione estiva “e l'amministrazione - spiega Belluzzi - è pronta a supportarlo. Così come siamo sempre favorevoli a questo tipo di proposte che vanno a beneficio di tutta la comunità e dei nostri turisti, alle idee che unendo le forze riescono a mettere insieme pubblico e privato. Penso ad esempio a importanti iniziative come la Granfondo Squali, l'Oceanman, il Wine Tour, di grande richiamo per il nostro territorio, che nascono dall'iniziativa privata e che l'Amministrazione sostiene convintamente. Al nuovo Comitato e ai suoi promotori auguriamo un buon lavoro nella convinzione di poter intraprendere un cammino comune per la valorizzazione della Regina dell'Adriatico”.