VIDEO | Sbagliano il pescaggio, barca a vela si incaglia davanti al porto

Disavventura per l'equipaggio di una barca a vela che, nella mattinata di venerdì, è rimasta incagliata nei rpessi del portocanale di Riccione. Secondo quanto ricostruito, le persone a bordo avrebbero valutato male il pescaggio del natante in rapporto alla profondità dell'acqua in quel tratto che sarebbe comunque ben segnata nelle carte nautiche. La chiglia della barca a vela ha così iniziato a grattare il fondo per poi incagliarsi del tutto davanti alla spiaggia libera. E' scattato l'allarme e, sul posto, è intervenuta la Capitaneria di porto. Le persone dell'equipaggio non hanno avuto problemi e, al momento, si sta aspettando l'arrivo dell'alta marea per poter disincagliare il natante.