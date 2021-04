VIDEO | Scoppia un incendio in un capanno agricolo

Nel pomeriggio di venerdì i vigili del fuoco sono intervenuti a Coriano per un incendio nella zona di Pian della Pieve. Le fiamme si sono sviluppate all'interno di un ricovero per attrezzi e il personale del 115 ha provveduto ad estinguere il rogo che, tuttavia, ha provocato seri danni a un trattore e alle attrezzature ricoverate nella struttura. Sul posto I carabinieri per gli adempimenti di competenza.