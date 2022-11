Video sorveglianza, Renzi incalza: "Rimini Sud ignorata, proprio dove dilagano droga e prostituzione"

Sul tema sicurezza e videosorveglianza interviene il consigliere comunale Gioenzo Renzi (Fratelli d'Italia). Ponendo l'attenzione sulla situazione di Rimini Sud. "La Giunta ha approvato e l’estensione della video-sorveglianza nei prossimi due anni da 178 a 368 telecamere a presidio della sicurezza urbana. Tuttavia, nonostante i gravi problemi di sicurezza, illegalità e degrado urbano, non risulterebbero previste telecamere a Rimini Sud: Miramare, Rivazzurra, Marebello, Bellariva". Il consigliere sottolinea: "Da anni lo spaccio di droga imperversa, tra viale Regina Margherita, viale Mantova, via Marconi, adiacente il Metromare e la prostituzione viene esercitata continuativamente su Viale Regina Margherita".

"Per queste ragioni, con interrogazione consigliare - spiega il consigliere - ho chiesto l’installazione, necessaria e urgente, della video-sorveglianza, per contrastare lo spaccio radicato della droga e la piaga della prostituzione, permanenti nelle seguenti vie: a Miramare, nelle Vie Pomezia, Latina, Faenza, Marsala, Assisi e sottopasso, Locatelli, Viale Marconi; a Rivazzurra, nelle Vie Gubbio, Sarsina, Biella, sottopasso di Viale Bergamo, Viale Mantova, Parco Pertini; a Marebello e Bellariva, Parco ex Colonia Murri, e zona antistante (Piazzale della Chiesa) tra Via Rimembranze e Via Parma; lungo tutto Viale Regina Margherita da Bellariva a Miramare".

E in conclusione: "Da giugno 2021 richiamo l’attenzione dell’amministrazione sulla necessità di liberare Rimini Sud dalla malavita e dal degrado, l’installazione delle telecamere in tali zone è ausilio indispensabile per per il presidio da parte delle forze dell’ordine. Vigileremo che venga concretamente e velocemente dato seguito a quanto richiesto, nell’interesse della sicurezza pubblica".