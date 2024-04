Videosorveglianza: approvati i progetti di sicurezza urbana di 8 comuni del riminese

Via libera del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Rosa Maria Padovano, per Coriano, Gemmano, Montecopiolo, Montescudo-Montecolombo, Novafeltria, San Clemente, Talamello, Verucchio