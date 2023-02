Viene trovato in un hotel abbandonato con eroina e hashish: arrestato un uomo

Gli agenti della Polizia di Stato di Rimini hanno tratto in arresto un cittadino di nazionalità tunisina per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Alle ore 13.20 circa di venerdì una volante è stat inviata presso una struttura ricettiva abbandonata a San Giuliano Mare, poiché era stato segnalato del fumo provenire dall’interno dello stabile.

Gli agenti, giunti immediatamente sul posto, hanno scovato un individuo intento al confezionamento di alcuni involucri di sostanza stupefacente. L’uomo, bloccato e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 10 confezioni termosaldate di eroina, per un totale di poco meno di 5 grammi, ed un involucro solido contenete circa 30 grammi di hashish.

L'uomo è stato tratto in arresto e sottoposto in mattinata di oggi al giudizio direttissimo: l'arresto è stato convalidato. L'uomo è stato anche denunciato in stato di libertà per il reato di minacce aggravate come da rintraccio inserito a suo carico dalla Compagnia dei Carabinieri di Rimini.