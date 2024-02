Vigile del fuoco gli salva la vita, il pensionato dona una targa in suo onore con un lungo abbraccio

Al “Museo-pinacoteca Gualtieri” di Talamello si è svolta una piccola cerimonia organizzata dall'amministrazione dedicata a un evento accaduto lo scorso dicembre che aveva visto protagonisti due concittadini: nella serata dello scorso 17 dicembre il Vigile del Fuoco Davide Bartolini, libero dal servizio e trovandosi casualmente a Novafeltria, era intervenuto in soccorso di un uomo colto da infarto. Tramite le competenze acquisite in materia di “Tecniche di Primo Soccorso Sanitario”, prerogativa del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il vigile ha proceduto senza alcun indugio ad effettuare del massaggio cardiaco fino all’arrivo dei soccorsi, contribuendo in modo determinate a salvare la vita dell'uomo colto da malore.

A fare gli onori di casa nella sala principale del museo il sindaco di Talamello Pasquale Novelli, alla presenza della persona soccorsa e del vigile Bartolini, una nutrita rappresentanza di colleghi del Distaccamento di Novafeltria (sede di servizio) e del Comando di Rimini, rappresentanti delle Stazioni di Polizia Stradale e Carabinieri di Novafeltria oltreché parenti e amici dei protagonisti.

In un’atmosfera di grande emozione generale l'uomo che è stato salvato ha voluto rendere omaggio in particolar modo al vigile Bartolini, cui ha donato una targa personalizzata in segno di affetto e gratitudine. Durante la consegna è stata messa in evidenza da parte degli intervenuti non solo la prontezza e la professionalità di Davide ma anche il grande altruismo e l’elevato senso civico mostrato nell’occasione.