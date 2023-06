Il buttafuori piange davanti al gip e si giustifica: "Non l'ho colpito così tante volte"

"L'ho allontanato dalla discoteca una prima volta perchè infastidiva la mia ragazza poi è tornato cercando lo scontro e mi ha provocato". E' un fiume in piena Klajdi Mjeshtri, buttafuori del Frontemare accusato di aver picchiato a morte il vigile del fuoco 34enne Giuseppe Tucci fuori dal locale riminese nella notte tra sabato e domenica. Il 28enne, difeso dall'avvocato Giulio Maione, è stato ascoltato dal gip del Tribunale Raffaella Ceccarelli nella mattinata di mercoledì per l'interrogatorio di garanzia nel corso del quale ha pianto più volte fornendo la sua versione su quanto accaduto nel locale. Secondo Mjeshtri la vittima, una volta entrato al Frontemare, avrebbe avuto un comportamento al di sopra delle righe iniziando a molestare la ragazza che si trovava in compagnia del giovane di origini albanesi e alcune ballerine del locale. "Lo abbiamo allontanato una prima volta - ha spiegato il 28enne - ma lui è tornato indietro. Mi sono sentito aggredito, lui mi ha provocato e insultato". Sarebbe stato a questo punto che, per la seconda volta, Tucci è stato portato fuori dal locale nel vicolo che costeggia il Frontemare dove è avvenuto il pestaggio. Mjeshtri nega, però, di averlo colpito una cinquantina di volte con calci e pugni come hanno raccontato dei testimoni. "Ho reagito con quattro pugni alla parte alta del corpo e altri due a quella bassa" ha ricostruito il buttafuori che ha poi voluto precisare come nel pomeriggio di domenica, quando si stavano iniziando a diffondere le notizie sul pestaggio, si fosse anche recato in ospedale a Rimini per chiedere informazioni sulle condizioni del 34enne. Al termine dell'interrogatorio il gip ha negato la richiesta della difesa a sottoporre il 28enne agli arresti domiciliari confermando la custodia cautelare in carcere.

Intanto è stata fissata per giovedì 15 l'autopsia sul corpo del vigile del fuoco, i cui organi sono stati espiantati dopo la dichiarazione di morte cerebrale. Disposta dal sostituto procuratore Davide Ercolani, titolare dell’indagine, che ha conferito l’incarico alla dottoressa Donatelli Fedeli. All’esame autoptico parteciperanno anche il perito di parte nominato dai familiari di Tucci, il professor Adriano Tagliabracci, che sono tutelati dall'avvocato Marco Ditroia e quello incaricato dal legale dell’indagato, il professor Mauro Pesaresi. L'autopsia sarà in grado di chiarire quanti colpi hanno effettivamente raggiunto il 34enne e quali sono stati quelli che gli hanno provocato il grave trauma al cervello che lo ha portato alla morte tanto che già nel pomeriggio di domenica scorsa a poche ore dall'aggressione era finito in coma irreversibile.

Proseguono intanto serrate le indagini degli inquirenti e, al momento, sarebbe emersa una più accurata ricostruzione di quanto avvenuto al Frontemare nella notte tra sabato e domenica. Tucci, insieme a un amico, sarebbe arrivato nel locale di viale principe di Piemonte e una volta dentro avrebbe infastidito delle ragazze. Con una in particolare, non è ancora chiaro se si trattasse della fidanzata del buttafuori 28enne, pare avesse insistentemente sbirciato il cellulare di lei tanto da scatenare la reazione di Mjeshtri. Il vigile del fuoco, quindi, sarebbe stato allontanato una prima volta dalla discoteca e insieme all'amico che si trovava con lui il 34enne avrebbe preso la strada di casa a poche centinaia di metri dal locale coi due che si sono quindi persi di vista.

In base alla ricostruzione, però, Tucci sarebbe poi tornato indietro da solo cercando di rientrare al Frontemare passando però dalla terrazza che si affaccia sulla spiaggia e non dall'ingresso principale. E' a questo punto che si interrompe la linea temporale con la vittima che viene soccorsa dal personale del 118, chiamato dalla stessa discoteca, nel vicolo accanto al locale. L'unica cosa che, al momento, pare certa è che il vigile del fuoco sia stato colpito più volte con dei pugni alla testa e non, secondo quanto emerso nelle prime ore, fatto cadere rovinosamente a terra. Resta poi ancora da capire il ruolo del 28enne all'interno del locale: se si tratti di un buttafuori regolarmente assunto dalla discoteca o se, quella sera, lavorasse in nero.