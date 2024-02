Vigili del fuoco per un giorno, un gruppo di bambini e ragazzi non vedenti ospiti del comando di Rimini

Nel pomeriggio di sabato la sede centrale del Comando dei Vigili del Fuoco di Rimini ha ospitato alcuni bambini e ragazzi non vedenti nell’ambito dell’iniziativa denominata “Toccare e sentire un Vigile del Fuoco”. In questa occasione ai ragazzi, ciascuno accompagnato dai propri genitori, è stata data la possibilità di toccare e sentire i Vigili del Fuoco e i rispettivi DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) quali l’elmo e gli indumenti di protezione in diverse configurazioni, cioè quella “ordinaria” da incendio (completo antifiamma), nonché la tenuta SAF (Speleo Alpino Fluviale) e la tenuta SA per il soccorso acquatico.

Dopo aver toccato le uniformi per i diversi tipi di scenari emergenziali, ai ragazzi sono stati fatti sentire e toccare gli automezzi ed alcune attrezzature di soccorso. Successivamente, con imbrago di sicurezza, hanno potuto affrontare una piccola arrampicata assistiti dal personale SAF. In ultimo, i bambini e ragazzi non vedenti hanno “toccato e ascoltato” il fuoco del simulatore di incendio che si utilizza per l’addestramento degli addetti antincendio nei luoghi di lavoro. La giornata si è conclusa con un momento conviviale nella sala bar del Comando, dove gli ospiti speciali hanno consumato una ricca merenda assieme ai vigili del fuoco in servizio.