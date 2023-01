Vigili del fuoco, 14 interventi la notte di Capodanno. Una serie di cassonetti mandati in fiamme

Sono stati 14 gli interventi in totale dei Vigili del fuoco a Rimini nella notte di Capodanno. Una serata complessivamente di routine e senza gravi danni. Gli interventi, registrati tra le 20 e le 8 di domenica mattina (1° gennaio), hanno riguardato in particolare alcuni cassonetti della spazzatura andati in fumo, per via di petardi scoppiati all’interno. Qualche intervento per persone rimaste bloccate all’interno degli ascensori, ma che fanno parte della quotidianità degli interventi dei Vigili del fuoco.