I Vigili del fuoco festeggiano Santa Barbara, simulazione di un salvataggio in caso di incendio

Come da tradizione, il 4 dicembre rappresenta per i Vigili del Fuoco di tutta Italia una giornata particolare, dedicata a festeggiare la “Santa Barbara”; anche quest’anno il Comando di Rimini ha voluto rendere omaggio alla propria Patrona con una cerimonia tenutasi presso la sede centrale di via Varisco, alla presenza del Prefetto di Rimini Giuseppe Forlenza ed una nutrita rappresentanza di forze dell’ordine, forze armate, amministrazioni locali e vari enti di soccorso.

La celebrazione è iniziata in prima mattinata con il toccante ricordo dei caduti in servizio di Rimini, ad onore dei quali è stata deposta una corona di alloro (in contemporanea con le restanti sedi sul territorio) presso il monumento all’interno della caserma ad essi dedicato. Subito dopo il personale operativo ha voluto omaggiare le autorità intervenute svolgendo un saggio professionale su alcune particolari tecniche operative utilizzate nel corso di interventi particolarmente difficoltosi. Come ha infatti spiegato il Comandante Provinciale comandante Piergiacomo Cancelliere: "Si è voluto fortemente condividere questo nostro momento di festa con tutte le amministrazioni civili e militari a testimonianza dell’unità di intenti che ci vede impegnati tutti i giorni, ognuno secondo le proprie competenze, nella difesa dei nostri territori. Colgo pertanto l’occasione per ringraziare tutti, ed in primo luogo il nostro Prefetto, per la continua e proficua collaborazione che da sempre contraddistingue questo territorio".

La giornata si è conclusa con il trasferimento di tutti i presenti nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Annunziata, per la consueta celebrazione eucaristica.