Villaggio Argentina, partiti i lavori per il percorso ciclopedonale

Si sono avviati ieri i lavori per la realizzazione del percorso ciclopedonale in località Villaggio Argentina. Il progetto, approvato dalla giunta di Misano Adriatico alla fine di dicembre, punta a mettere a disposizione degli abitanti di Villaggio Argentina un collegamento sicuro, percorribile a piedi o in bicicletta, alle altre frazioni di Misano. Il nuovo tracciato, lungo circa 100 metri, andrà ad allacciarsi alla pista ciclabile Riccione – Tavoleto (che presto sarà prolungata sino alla località Cella) e sarà completamente illuminato. Il completamento dei lavori è previsto entro 90 giorni. L’importo complessivo del progetto ammonta a 80.000 euro, in buona parte finanziati attraverso un contributo assegnato dalla Regione nell’ambito del progetto “Bike to work 2021” che prevede, tra le finalità, incentivare la mobilità ciclistica per il miglioramento della qualità dell’aria. Per la parte restante si è fatto ricorso a fondi comunali.