Il villaggio di Natale con "vista mare" si prepara all'esordio, arrivata anche la pista di pattinaggio

Piazzale Fellini, nel cuore di Marina Centro, si prepara per ospitare anche quest’anno la pista di pattinaggio sul ghiaccio e il villaggio di Natale. Sono iniziati i preparativi in vista della giornata d’esordio delle attività. Il villaggio natalizio ‘vista mare’ sarà in funzione a partire da sabato 3 dicembre, con una pista di ghiaccio di 400 metri quadrati e le casette in legno con prodotti artigianali e gastronomici tipici locali e ogni tipo di dolciumi, per i più golosi. E ancora giostre e giochi per bambini fino all’animazione e agli spettacoli nel periodo delle festività. Orario apertura villaggio e pista di pattinaggio: feriali 14.30 – 22.00; festivi, prefestivi e vacanze scolastiche 10.00 – 13.00 e 14.30 22.00. L'accesso in pista e il noleggio pattini sono a pagamento. Info: 3356288262.