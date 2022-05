La nuova strada sta diventando terra di degrado. Rifiuti abbandonati, incuria generale e accampamenti

La Via Luciano Lama, strada di recente edificazione che corre tra i lotti a destinazione artigianale al Villaggio Primo maggio sale agli onori della cronaca locale. La sede stradale, larga e rettilinea, parzialmente chiusa al traffico, è stata individuata da alcuni ragazzi come ritrovo per scorribande in scooter e moto divenute note ai più per l'intervento della Polizia locale. A denunciare la situazione è il consigliere comunale Loreno Marchei (Lega): "La strada ed i suoi rami laterali dallo scorso ottobre sono oggetto di periodici accampamenti di carovane nomadi, sempre più frequenti e consistenti. La situazione, più volte segnalata all'amministrazione ed oggetto di una mia recente interrogazione in Consiglio Comunale trasformata in mozione, sta generando crescente preoccupazione tra i residenti e gli imprenditori dei lotti a destinazione produttiva che hanno investito nella zona per la realizzazione dei loro nuovi capannoni, a fronte dello stato di degrado che si riscontra sia durante la permanenza della carovana che alla partenza della stessa, come documentato da alcuni fotogrammi pervenuti che mostrano il copioso rilascio di rifiuti ed allaccio, o tentativi di allaccio alle reti di acqua, energia e gas".

E conclude: "Il timore è che, senza un'adeguata e seria azione deterrente e di contrasto, si possa creare una nuova via Islanda dove ricordo che, a causa dell'inerzia e dell'incapacità dell'amministrazione in una zona a destinazione produttiva, le imprese presenti si sono dovute trasferire, con buona pace per chi produce e crea lavoro in città".