Il villaggio turistico potenzia il progetto "Bike Experience" e inaugura nuovi itinerari

Club del Sole potenzia il progetto Bike Experience, inaugurato lo scorso anno, con il quale propone ospitalità full service e attività dedicate a chi vuole aggiungere l’energia di una pedalata in bici alla propria vacanza nella natura.

Un progetto che ben si sposa con il Dna e il nuovo posizionamento del Gruppo - Full Life Holidays - che racconta di un’esperienza di vacanza completa dove la natura è l’elemento che moltiplica e aumenta il comfort.

Bike Experience è un’esperienza bike a 360° con un’offerta completa dedicata agli amanti delle due ruote: dal noleggio di bici muscolari e a pedalata assistita a consigli utili su imperdibili wow-point da raggiungere pedalando. Le attività diventano così un divertimento costruttivo, un’opportunità per innescare un lifestyle più sano per sé stessi, per la comunità e per l’ambiente. Da veri e propri tour di “Bike discovering” con guide locali, che faranno immergere i partecipanti in luoghi di pregio artistico e culturale, arricchiti da qualche veloce parentesi enogastronomica, al nuovo percorso itinerante “GiraSole Bike Experience”, l’itinerario in natura che collega i Villaggi Club del Sole dell’alto Adriatico. Da Lido di Spina a Riccione in 3 tappe facili e divertenti, per scoprire chilometro dopo chilometro le oasi del Parco Delta Po, le città d’arte di Ravenna e Rimini, i paesaggi collinari della Valmarecchia.

Quali benefici? Migliorare il proprio stato fisico, mentale ed interiore, e generare un circolo virtuoso che può essere appreso durante le vacanze e poi proseguito nella quotidianità. Questa iniziativa non è dedicata solo ai cicloturisti abituali, ma anche a tutti gli ospiti che vorranno entrare pienamente in connessione con l’ambiente circostante, assaporare il senso di libertà e scoprire in modo autentico i dintorni.

All’interno delle strutture che offrono questa esperienza, si potranno trovare, oltre a servizi dedicati come noleggio interno di bici classiche e a pedalata assistita, una colonnina bike station per le riparazioni veloci o un’officina e un’area di lavaggio biciclette.

Ad inaugurare la Bike Experience, Club del Sole accoglierà dei creator che proveranno e racconteranno l’esperienza, come Life in Travel, blogger e appassionati del viaggiare in bici in tutte le sue forme e Stefania Andriola, nota giornalista Meteo, che, il 21 e il 28 giugno, porterà alla scoperta, su due ruote, dei wow-point nei dintorni dei Villaggi Spina Family Camping Village a Lido di Spina e Romagna Family Village di Riccione.

Inoltre, Club del Sole è Hospitality Partner dello Spaghetti Meatbowls Bmx Tour organizzato da Elgasamiento ASD: dal 24 giugno al 1° luglio, il Gruppo ospiterà 10 atleti di fama mondiale che intraprenderanno un Tour italiano dei migliori skate park all'insegna delle evoluzioni in Bmx.