Vincita clamorosa al Superenalotto, una quota del 6 da 371 milioni è stata acquistata a Cattolica

Sfiorato per mesi, con una lunga serie di 5 realizzati in varie ricevitorie della provincia, alla fine tra i 90 vincitori del 6 al Superenalotto c’è anche un riminese. O qualcuno che ha acquistato il fortunato biglietto sul territorio. Secondo quanto riporta l’Agimeg una delle quote è stata centrata al Tabacchi N16 di via del Po 31 a Cattolica. Il fortunato vincitore si porterà a casa oltre 4 milioni di euro (4.123.704,71) sul montepremi complessivo di 371.133.424,51 euro, il più alto della storia. La sestina milionaria è: 1-38-47-52-56-66. Il numero Jolly è il 72, il SuperStar 23. L'ultima volta che era uscito il '6' risaliva al 22 maggio 2021, quando a Montappone (Fermo) un fortunato giocatore si portò a casa oltre 156 milioni di euro.

Come riporta Agipronews la sestina vincente è stata realizzata sulla Bacheca dei Sistemi. La Sisal ha fatto sapere che la vincita è stata realizzata grazie a un sistema a caratura giocato attraverso la bacheca dei sistemi di Sisal, 90 quote da 5 euro. E’ stata la Campania la regione regina del ‘6’ dei record, segnala l'agenzia Agimeg. Ben 14 infatti le vincite milionarie frutto di altrettante quote acquistate in Campania. Il record nazionale appartiene al Bar Paradiso di Stelle, di Atripalda, in provincia di Avellino, dove sono state vendute 6 quote milionarie ognuna da oltre 4 milioni di euro.

Ai 90 giocatori che hanno centrato il super premio da 371,1 milioni di euro del Superenalotto andranno poco più di 4,1 milioni di euro a testa, che al netto delle tasse diventano poco più di 3. Ognuno di loro ha speso 5 euro per la schedina. Circa 74 milioni del Jackpot centrato questa sera torneranno nelle casse dello Stato, grazie alla "tassa sulla fortuna", che prevede un prelievo del 20 per cento al di sopra dei 500 euro di vincita.

Con quella di stasera sono 126 le vincite con il “6” realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro. Grazie alla prolungata assenza del 6, dopo la vincita milionaria il prossimo SuperEnalotto riparte da un Jackpot di 54,7 milioni di euro.

Che cosa è la bacheca dei sistemi

La Bacheca dei sistemi ha permesso a 90 giocatori di dividersi il montepremi da record del SuperEnalotto. Ma come funziona? Come riporta Agipronews, la Bacheca dei sistemi è la "lavagna virtuale" in cui i ricevitori si scambiano le giocate e possono prenotare le quote da rivendere ai propri clienti. La suddivisione in quote permette di partecipare a un sistema che mette in gioco più combinazioni, aumentando le probabilità di vincita, riducendo la spesa e dando la possibilità al giocatore di decidere quante quote mettere in gioco.

L'ultimo Jackpot vinto con la "Bacheca dei sistemi" risale ai 177 milioni del 30 ottobre 2010, grazie a un sistema a caratura: le 70 quote da 24 euro ciascuna vennero acquistate dalle ricevitorie Sisal e poi proposte ai giocatori.