I vini di Romagna protagonisti al Misano World Circuit, 73 cantine e 350 operatori professionali

La giornata dedicata all'Ho.Re.Ca. della riviera, "Circuito DiVino", tenutasi al Misano World Circuit Marco Simoncelli di Misano Adriatico nei giorni scorsi (20 febbraio), ha fatto registrare un’ottima partecipazione, sia per quanto riguarda le cantine romagnole espositrici, 73, sia di pubblico professionale, con oltre 350 presenze di operatori di hotel, ristoranti, enoteche, winebar, catering, distributori, operatori del settore.

Davvero ottimo il tam-tam prodotto dalle associazioni d'impresa, che insieme hanno concorso a generare flussi in target importanti all'evento, che ha incontrato il gradimento di tutti.

"È solo la prima edizione di un appuntamento che non mancheremo di rendere ricorrente, nella considerazione che la Riviera romagnola rappresenti un mercato unico per presentarsi al mondo intero, con il frutto prelibato della propria dedizione e competenza. La Romagna è pronta per ogni incontro, non le manca nulla: vini eccellenti, territorio accogliente da scoprire, gastronomia, cultura, tradizioni, natura", sottolinea Ruenza Santandrea, presidente del Consorzio Vini di Romagna, che ha organizzato l’evento.