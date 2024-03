Vintage Market e salotti colorati, si è ufficialmente aperta la Pasqua della Perla Verde

La festa della Pasqua a Riccione è cominciata all’insegna dell’eleganza, con le sfilate del Riccione Vintage Market e i coloratissimi allestimenti pop di viale Ceccarini e del centro. Alle 18 di venerdì sera hanno infatti preso il via gli eventi che la Città di Riccione dedica al weekend di Pasqua, un ricchissimo palinsesto che accompagnerà i tanti turisti che hanno scelto la Perla verde dell’Adriatico fino alla serata di Pasquetta.

Il primo atto è andato in scena con la sfilata di Riccione Vintage Market che, dalla Galleria del Palariccione, ha contaminato la passeggiata del centro fra abiti straordinari, performance musicali e artisti ispirati agli anni ‘80. Un evento - a cui hanno presenziato la sindaca Daniela Angelini e gli altri componenti della giunta comunale - che ha riscosso un successo di partecipazione. Riccione Vintage Market, con la sua accurata esposizione di abiti provenienti dall’Europa e dagli Stati Uniti, resta aperto nella Galleria del Palariccione per tutta la giornata di oggi fino alle 20. Già dalla giornata di ieri viale Ceccarini, piazzale Roma, viale Dante e tutto il centro hanno accolto i turisti e i riccionesi con le installazioni originali di isole di verde e salotti colorati a cielo aperto dalle forme e temi diversi. I nuovi spazi urbani sgargianti e luminosi ospitano illustrazioni botaniche, parole, suggestioni e poesie sui valori della natura e dell’arte in ogni forma ed espressione.