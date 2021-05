Viola il coprifuoco e aggredisce i Carabinieri per evitare la multa: arrestato

Era stato segnalato da alcuni cittadini di Santarcangelo di Romagna che in via Madrid, dopo aver abusato di sostanze alcoliche, stava disturbando il riposo di alcuni cittadini

Proseguono i servizi dei Carabinieri della Compagnia di Rimini ponendo in essere servizi preventivi e repressivi mirati al contrasto delle varie forme di reato, con particolare riguardo ai reati contro il patrimonio, al fenomeno dell’uso di sostanze stupefacenti, all’abuso di bevande alcoliche e norme anti-Covid.

In particolare, venerdì sera i carabinieri della stazione di Santarcangelo di Romagna durante un servizio di controllo del territorio hanno arrestato in flagranza del reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni un 35enne originario di Borghi con precedenti di polizia. Era stato segnalato da alcuni cittadini di Santarcangelo di Romagna che in via Madrid, dopo aver abusato di sostanze alcoliche, stava disturbando il riposo di alcuni cittadini.

I militari, allertati dalla nostra Centrale Operativa, sono intervenuti e sorpreso il controllato a violare il coprifuoco. All'atto della contestazione degli addebiti della sanzione amministrativa, lo stesso è andato in escandescenza spintonando e danno calci ai militari al fine di sottrarsi al controllo e potersi allontanare indisturbato. I carabinieri, con la dovuta pazienza, sono riusciti a bloccare l'uomo e trarlo in arresto. Un militare, rimasto infortunato a una gamba, è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso di Rimini dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di giorni 5.

Sabato mattina in sede di giudizio direttissimo da parte dell’Autorità Giudiziaria l'uomo, a seguito di convalida del suo arresto, è stato posto in libertà con obbligo di presentazione in caserma per la firma, in attesa di processo fissato per la fine del mese. I Carabinieri continueranno a prestare la massima attenzione allo specifico settore organizzando periodicamente analoghi servizi preventivi e repressivi al fine di incrementare la percezione di sicurezza tra la cittadinanza e porre in essere una concreta azione di contrasto ai vari fenomeni delittuosi.