Vìola il divieto di avvicinamento alla ex e molesta il nuovo compagno di lei che lo allontana con lo spray al peperoncino

Sabato sera agitato per una coppia che, a Rimini, si è trovata davanti l'ex marito di lei in stato di forte agitazione che ha iniziato a molestarli nonostante fosse sottoposto al divieto di avvicinamento. La tensione è iniziata verso le 22 quando i due stavano cenando in un ristorante del Borgo San Giuliano e, tra i tavoli, è apparso l'uomo. I malcapitati hanno cercato di allontanarsi in tutta fretta e, allo stesso tempo, hanno chiesto aiuto al 112 che ha inviato sul posto una Volante della Questura. La coppia è stata insultata e minacciata e il nuovo compagno della donna è stato costretto ad usare lo spray al peperoncino per cercare di calmare l'ex mentre, nel frattempo, sul posto sono arrivati gli agenti. Il molestatore è stato così fermato e, alla luce del divieto di avvicinamento alla donna, è stato portato in Questura e arrestato.