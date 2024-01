Viola la misura del divieto di dimora nella provincia di Rimini, scoperto dai Carabinieri

Nel pomeriggio di lunedì, 15 gennaio, i carabinieri della Sezione Operativa del Nor di Rimini hanno tratto in arresto un trentenne di origine nordafricana a seguito di un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare personale emessa dal Giudice del Tribunale di Rimini. L’uomo, di fatto senza fissa dimora, era già noto alle forze dell'ordine. Nel giugno scorso era stato arrestato dagli stessi militari per l’ipotesi di reato di spaccio di sostanze stupefacenti e - in quell’occasione - era stato colpito dalla misura del divieto di dimora nella provincia di Rimini, provvedimento che negli ultimi mesi avrebbe violato più volte. Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato condotto alla Casa Circondariale di Rimini a disposizione dell'autorità giudiziaria.