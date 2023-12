Viola più volte il divieto di avvicinarsi alla casa di sua mamma, arrestato dalla Polizia

Nella mattinata di domenica (17 dicembre), personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un cittadino italiano in quanto resosi responsabile più volte della violazione della misura cautelare a suo carico, ovvero il divieto di avvicinamento alla casa della madre e alla stessa donna. Nello specifico, alle ore 11,25, una volante ha rintracciato l’uomo, che in quel momento si trovava nell’abitazione della sua compagna, ed in considerazione dei fatti accaduti è stato accompagnato in Questura, al fine di dare atto all’aggravamento della misura cautelare a suo carico. L’uomo, dopo gli adempimenti di rito, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Rimini.