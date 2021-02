Violano le regole delle misure cautelari, per due malviventi si aprono le porte del carcere

Nel pomeriggio di mercoledì i carabinieri della Stazione di Montescudo-Monte Colombo hanno arrestato un 47enne originario di Gualdo Tadino e sottoposto agli arresti domiciliari in una comunità della Valconca per i reati di violazioni di domicilio e lesioni personali. Il malvivente, nonostante la misura alternativa al carcere, ha più colte ciolato i regolamenti della comunità facendo così scattare l'inasprimento che gli è valso l'apertura delle porte del carcere. Situazione analoga per un 28enne di San Giovanni in Marignano che, sottoposto all'obbligo di firma, più volte non si è presentato in caserma. Entrambi gli arrestati sono stati trasferiti presso la casa circondariale di Rimini.