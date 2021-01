Violati più volte gli arresti domiciliari, disposta la detenzione in carcere

Nel pomeriggio di venerdì i Carabinieri della Stazione di Coriano hanno tratto in arresto un pregiudicato fino a ieri sottoposto alla detenzione domiciliare. A far scattare le manette è stato un provvedimento del Ufficio di Sorveglianza di Bologna cha ha posto fine alle reiterate violazioni delle disposizione e delle prescrizioni connesse alla detenzione domiciliare. Tanto hanno infatti documentato i carabinieri, accertando che in più di qualche occasione l’uomo si era allontanato dal proprio domicilio oppure aveva assunto comportamenti oltraggiosi nei confronti dei militari che quotidianamente effettuavano i previsti controlli presso la sua abitazione. Inottemperanze fatali che le hanno condotto in carcere a seguito della revoca del beneficio concesso.