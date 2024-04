Violenta rapina a colpi di pugni, testate e bottigliate: 30enne condannata

Prima il furto di 50 euro, poi, quando la vittima si è accorta di essere stata derubata, un fendente con un coccio di bottiglia che l'ha raggiunto all’addome. Per quella violenta rapina, avvenuta nell’agosto del 2020, una transessuale peruviana oggi 30enne è stata condannata a 3 anni e 5 mesi con rito abbreviato.

Quella notte, a finire nel mirino di tre transessuali sudamericane, era stato un tunisino che camminava sul marciapiede di viale Regina Margherita in direzione Rimini. Arrivato all’altezza di via Rapallo, secondo quanto emerso, era stato avvicinato da dietro e abbracciato da una del gruppo, che ne aveva approfittato per sfilargli dalla tasca una banconota da 50 euro. Accortosi della manovra, il nordafricano aveva cercato di reagire afferrandone una per i capelli, ma la 30enne era intervenuta sferrandogli due pugni al volto e poi una testata che aveva tramortito il tunisino.

Ne era nato un parapiglia durante il quale, però, il rapinato era riuscito a recuperare i 50 euro mentre l’autrice del furto era scappata facendo perdere le proprie tracce. La transessuale che aveva preso a pugni la vittima, invece, aveva spaccato una bottiglia di vetro e con una scheggia scagliato un fendente che aveva raggiunto il nordafricano all’addome.

Nel frattempo il parapiglia era stato segnalato alle forze dell’ordine e sul posto era accorsa una Volante della Polizia di Stato, con gli agenti che avevano bloccato la peruviana 30enne, poi risultata irregolare sul territorio e con un foglio di via da Rimini, mentre il ferito era stato trasportato dall’ambulanza del 118 in pronto soccorso per essere medicato e poi dimesso con una prognosi di 10 giorni.