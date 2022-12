Violenta rapina al bar tabacchi, il titolare immobilizzato e derubato di incasso e automobile

Notte da incubo per il titolare del bar tabacchi V Miglio di Santa Giustina, a Rimini. Come tutte le sere l’uomo, 75enne, stava chiudendo il locale quando si è ritrovato vittima di una violenta rapina: erano circa le 23,30 di giovedì (29 dicembre) quando un uomo a volto coperto ha fatto irruzione dentro al bar. Il rapinatore, in solitaria ma non si esclude la presenza di un complice all’esterno, ha estratto una pistola e ha poi immobilizzato la vittima con delle fascette ai polsi.

A quel punto è iniziata la razzia. Il rapinatore oltre ad aver portato via l’incasso della giornata (circa 5 mila euro) si è impadronito anche dei Gratta & vinci per un valore di circa 12 mila euro. A quel punto ancora un furto: il malvivente si è fatto consegnare le chiavi dell’autovettura del 75enne ed è scappato alla guida della macchina appena rubata.

Non appena è riuscito a liberarsi, il titolare del bar ha chiesto aiuto, chiamando la Polizia di Stato che ora sta indagando sull’accaduto. Gli agenti sono impegnati anche nel visionare il sistema di videosorveglianza presente sia all’interno sia all’esterno del locale.