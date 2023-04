Violenta rapina nel parcheggio del centro commerciale, la vittima in gravi condizioni all'ospedale

E' stato individuato ed arrestato dagli investigatori della Squadra Mobile di Rimini l'autore di una violenta rapina, avvenuta in pieno giorno nel parcheggio del centro commerciale "Le Befane", che ha visto una 87enne di Novefeltria venire ricoverata in ospedale in gravi condizioni per le lesioni riportate. La vittima, poco dopo le 12 di sabato, si trovava nel parcheggio della struttura dove aveva appena finito di fare la spesa quando accanto a lei si è fermata una Fiat500 dalla quale è sceso un uomo. Il malvivente ha quindi afferrato la borsa della signora, lasciata sul carrello, per poi risalire in tutta fretta nell'abitacolo e cercare di ripartire. L'anziana ha però cercato di fermarlo infilandosi nel finestrino della 500 per riprendersi il maltolto ma, il ladro, ha spinto sull'acceleratore travolgendola e facendola rovinare a terra per poi fuggire a tutta velocità.

A dare l'allarme sono stati i presenti che, oltre alla polizia di Stato, hanno chiesto aiuto al 118 con un'ambulanza che si è precipitata sul posto. Mentre gli inquirenti cercavano di capire cosa fosse successo, l'87enne è stata soccorsa dai sanitari e poi trasportata d'urgenza all'Infermi di Rimini dove si trova tuttora ricoverata per un serio trauma cranico e lesioni varie. In via Caduti di Nassirya sono intervenuti anche gli investigatori della Squadra Mobile che, oltre a raccogliere le testimonianze dei presenti, hanno acquisito i filmati delle telecamere a circuito chiuso che sorvegliano gli ingressi del centro commerciale.

Grazie alle immagini è stato possibile risalire al numero di targa della 500 utilizzata dal rapinatore, risultata rubata in provincia di Bologna lo scorso 19 aprile. Gli ulteriori accertamenti sui video, uniti alle testimonianze di quanti hanno assistito alla rapina, hanno permesso di ottenere una buona descrizione del malvivente con gli investigatori che si sono messi a setacciare il database delle forze dell'ordine per riuscire ad accertarne l'identità. Grazie al lavoro certosino del personale della Mobile è stato così possibile identificare il rapinatore per un 38enne casertano, già noto alle forze dell'ordine per una serie di reati contro la persona.

Sono scattate le ricerche in tutta Italia e, nella notte tra sabato e domenica, gli inquirenti sono riusciti a rintracciare la Fiat 500 che si muoveva nel tratto pugliese dell'A14 tra Cerignola e Andria. Allertati i colleghi pugliesi, è partita la caccia all'auto in fuga che è stata individuata e fermata in provincia di Pescara col 38enne al volante che è stato arrestato. Portato in Questura a Rimini per le pratiche di rito, è stato poi trasferito nel carcere dei "Casetti" in attesa dell'interrogatorio di convalida fissato per mercoledì. L'uomo è difeso dall'avvocato Giordano Fabbri Varliero col legale che ha sottolineato “Attendiamo la possibilità per il ragazzo di poter manifestare la propria versione dei fatti, sicuri che la vicenda possa rientrare in una bravata e certi che il ragazzo si sia reso conto del suo sbaglio e collabori in modo che episodi simili non si ripresentino”.

Le notizie del 24 aprile

Vane le ricerche del pescatore scomparso in mare, il bagnino: "Lo abbiamo salutato domenica e poi è scomparso"

Trova la moglie senza vita, anziano si suicida per la disperazione

Ubriaco sperona e ferisce gli agenti, arrestato dopo una folle fuga

Autostoppista prende a calci e pugni le auto che non si fermano a dargli un passaggio