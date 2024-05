Violenta rapina nella notte, marito e moglie minacciati con una pistola nella loro villetta

Notte da incubo per marito e moglie che si sono ritrovati nell'abitazione due malviventi armati di pistola. I rapinatori hanno fatto irruzione nella villetta monofamiliare di Torre Pedrera intorno alle 3 sorprendendo i coniugi che stavano dormendo. Marito e moglie si sono trovati davanti due persone, col volto travisato, una delle quali impugnava una pistola. Sotto la minaccia dell'arma sono stati costretti a consegnare contanti e preziosi e, una volta ottenuto il bottino, i rapinatori sono fuggiti facendo perdere le loro tracce mentre è partito l'allarme che ha fatto accorrere i carabinieri. Stando alle prime informazioni, i coniugi non sono stati né picchiati né legati e, al momento, gli inquirenti dell'Arma sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto passando al setaccio la zona in cerca di telecamere di videosorveglianza che possano aver ripreso i malviventi.

SEGUONO AGGIORNAMENTI