Violenza di genere, il sostituto procuratore Davide Ercolani docente d'eccezione al "Tonino Guerra"

Un docente d'eccezione per gli studenti dell’istituto superiore “Tonino Guerra” di Novafeltria che, sabato 16 dicembre dalle 9 alle 11, parteciperanno all'incontro con il sostituto procuratore Davide Ercolani. Al centro della mattinata la violenza di genere e, a salire in cattedra oltre al magistrato riminese, ci saranno la vice dirigente della Squadra mobile di Rimini, Anna Bisulli, Olimpia Di Donato dell’associazione “Rete Donna”, e il capitano dei carabinieri di Novafeltria, Carmelo Carraffa. L'appuntamentp verterà sull'analisi di casi reali con la dottoressa Bisulli che spiegherà i doveri della polizia giudiziaria nel quadro normativo e il capitano Carraffa discuterà delle denunce fornendo una guida. Di Donato, infine, presenterà un servizio a cui le donne possono rivolgersi. Gli studenti avranno l’opportunità di fare domande sul tema anche in forma anonima.