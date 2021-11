Violenza di genere, la Questura organizza il seminario di studi “Questo non è amore”

Nell’ambito delle iniziative organizzate per la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere, nella giornata di venerdì 19 novembre 2021, presso il Palacongressi di Rimini, si terrà un seminario di studi a cura della Questura di Rimini dal titolo “Questo non è amore… Strategie e misure di contrasto alla violenza di genere.”